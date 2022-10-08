Prens Harry, İngiliz gazetesine dava açıyor

İngiliz basınıyla sık sık sorunlar yaşayan Prens Harry, şimdilerde ünlü bir gazetenin evine ve arabasına dinleme cihazı koyduğu ve bilgi almak için polise rüşvet verildiği iddiasıyla harekete geçti.

İngiltere'nin en ünlü gazetesi hakkında atılan iddia büyük yankı uyandırdı.

Aralarında İngiliz kraliyetinden Prens Harry’nin de olduğu ünlü isimler, evlerine dinleme cihazı koyulduğu şüphesiyle söz konusu gazeteye dava açmaya hazırlanıyor.

Gizlice dinleme cihazı konuldu iddiası

Doreen Lawrence, Sadie Frost ve Elizabeth Hurley gibi isimler, 'özel hayatın gizlilliğini ihlal' ettiği için harekete geçti.

Evlerine ve arabalarına gizlice dinleme cihazı yerleştirdiği iddia edilmesi bölgede adeta büyük krize neden oldu.

Polise rüşvet verildiği öne sürüldü

Söz konusu gazete ise bu duruma 'inanılmaz bir karalama kampanyası' olarak karşılık verdi.

Öte yandan özel telefon konuşmalarının dinlendiği ve içerden bilgi almak için polise rüşvet verilmesi de iddiaların arasında yer alıyor.

"Bu insanlar özgürce yaşamak istiyor"

Yayınlanan basın açıklamasında, “Bu insanlar, kariyerleri ve özel hayatları nedeniyle medyanın ve toplumun odağında. Medyanın özgürce ama aynı anda sorumluluk duygusuyla hareket ettiği bir dünyada yaşamak istiyorlar.” ifadesi yer aldı.

Suçlamaları reddetti

Suçlamaların odağındaki gazete ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları reddetti.

Gazete bu karalama kampanyasının, 30 yıllık telefon hackleme skandallarına da adlarını karıştırmak için ortaya atıldığını öne sürdü.