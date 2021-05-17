Prens Harry itiraflarına devam ediyor: Genetik kısır döngüyü kırdım

Prens Harry, Dax Shepard ile yaptığı röportajda, "Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Bu yüzden bu döngüyü kırmam ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu" dedi.

Prens Harry, İngiltere'den ayrıldıktan sonra bir süre sessiz kaldı. Ancak bu sessizliğin dönüşü oldukça olaylı oldu.

Önce eşi Meghan ile ekrana çıkan ve açıklamalar yapan Prens, Dax Shepard ile yaptığı 90 dakikalık röportajda uzun süre konuşulacak ifadeler kullandı.

GENETİK ACI, KISIR DÖNGÜ

Prens Harry yağtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim.

Bu yüzden bu döngüyü kırmam ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor.





"TERAPİ GÖRDÜM"

Meghan, kontrol edemediğim şeylerin bana zarar verdiğini söyleyebiliyordu. Terapi sayesinde kafamı gömdüğüm kumdan çıkarabildim. Parçaları birleştirmeye başladım ve babamın ailesinin ona davrandığı gibi bana davrandığını gördüm. Peki ben bunu kendi çocuklarım için nasıl değiştirecektim? İşte buradayım, ailemi alıp ABD’ye taşındım. Plan bu değildi ancak bazen ailenizi ve ruh sağlınızı ön plana koyarak kararlar almanız gerekiyor.

"ETRAFTA ÖZGÜRCE YÜRÜYEBİLİYORUM"

Kafamı yukarı kaldırıp farklı hissedebiliyorum. Hem benim hem de Meghan’ın omuzlarındaki yük kalktı. Etrafta özgürce yürüyebiliyor, Archie’yi bisikletimin arkasına alıp gezebiliyorum. Daha önce bunu yapma şansım olmamıştı."