Prens Harry, New York'taki törende askeri üniforma giyemeyecek

Kraliyet'in olaylı ismi, ABD'de düzenlenecek törene askeri kıyafetlerinden yoksun katılacak.

İngiltere Kraliyet ailesinin gündemden düşmeyen eski üyesi Sussex Dükü Prens Harry, New York'ta "Salute to Freedom" programına katılacak.

İngiliz basını, Prens Harry'nin gelecek hafta savaş kahramanlarına ödül verirken askeri üniforma giymesine izin verilmeyeceğini yazdı.

MADALYALARI ÜNİFORMASIZ TAKDİM EDECEK

Daily Mail'in haberinde, Harry'nin törende 5 madalya takdim edeceği ancak İngiliz ordusuyla Afganistan'da bulunmasına rağmen üniformasını giyemeyeceği ve fahri unvanlarının elinden alındığı anımsatıldı.

KRALİYET'İN İSTENMEYEN ÇİFTİ

Prens Harry'nin, bunun yerine takım elbiseyle törendeki yerini alacağı kaydedildi.

37 yaşındaki Harry için alınan kararda, kendisi ve 40 yaşındaki eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşmeleri etkili oldu.