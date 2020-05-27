Prens Harry, Prens Charles'tan yardım istedi

Kraliyet Ailesi üyeliğinde çekilen Prens Harry ve Meghan Markle’ın ekonomik olarak zor günler geçirdikleri ve Prens Charles'tan yardım istedikleri öğrenildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra bebekleri Archie'yi de alarak Los Angeles'a taşınan ve yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle, hem güvenlik masraflarını hem de Fragmore Kır Evi’nin tadilatını karşılayamadı.

BABASINDAN PARA İSTEDİ

Son ana kadar devletin sağladığı güvenlikten yararlanmaya devam edebileceğini düşünen Prens Harry, dengelerin değişmesi sonrası yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu tahmin edilen güvenlik masrafı için babası Prens Charles’ın kapısını çaldı.

MASRAFLARA EV KİRASI DA EKLENDİ

Prens Charles’tan finansal destek istemek zorunda kalan Harry’ye bir kötü haber daha geldi. Buna göre Harry ve Meghan çiftinin artık Fragmore Kır Evi için de aylık taksit ödeyeceği belirtildi.

Bu miktar içinde hem tadilat masraflarının hem de kiranın yer alacağı aktarıldı.

‘YIKILDILAR’

Çifte yakın bir kaynak, Harry ve Meghan’ın kendi güvenlikleri için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını öğrendiklerinde yıkıldıklarını vurgulayarak, “Bu beklemedikleri bir durum olduğu için Prens Charles’tan devreye girmesini istemek zorunda kaldılar.” açıklamasını yaptı.