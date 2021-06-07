Prens Harry ve Meghan Markle'a tebrik mesajı

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle çiftine tebrik mesajı iletti.

ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmasının ardından Buckingham Sarayı, çifte tebrik mesajlarını iletti.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, bebeğin doğum haberi üzerine "memnun olduğunu" söylediğini belirtti.

“MUTLU HABERDEN HEPİMİZ ÇOK MEMNUNUZ”

Prens Harry'nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana'nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie'yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN JOHNSON’DAN KUTLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çifte doğum haberiyle ilgili tebriklerini iletti.

Johnson, "Sussex Dükü ve Düşesini kızlarının doğumu için kutluyorum." dedi.

ADINI DİANA'DAN ALDI

Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Markle ve Harry'nin kız bebeklerinin adının Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olduğu ve adını İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten ve büyükannesi Prenses Diana'dan aldığı belirtilmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle, ikinci çocukları olan Lilibeth Diana'nın Kaliforniya'daki Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde 4 Haziran Cuma günü saat 11.40'ta dünyaya geldiğini duyurmuştu.

“SEVGİ VE DUALAR İÇİN MİNNETTARIZ”

Çiftin web sitesinde yayınladıkları teşekkür mesajında, "4 Haziran'da kızımız Lili'nin gelişiyle kutsanmıştık. Hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.