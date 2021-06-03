Prens Harry ve Meghan Markle'ın evinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu

Çiftin, Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında 10 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kalıntılarına rastlandı.

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşti.

Yeni evlerinin büyüklüğü ve güzelliği herkesin dilindeyken, evin yakınlarında kalıntılar bulunduğu belirtildi.

Çift evi, geçtiğimiz yıl 15 milyon dolar ödeyerek satın alırken, 18 bin metrekarelik evin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor.

10 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından bir açıklama yapılarak, bulunan kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği söylendi.

GENÇ BİR ÇİFTE AİT OLABİLİR

Kemiklerin genç bir çifte ait olabileceği belirtildi.

Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.



