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    Prens Harry ve Meghan Markle'ın evinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu

    Çiftin, Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında 10 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kalıntılarına rastlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:03
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    Prens Harry ve Meghan Markle'ın evinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu

    Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşti.

    Yeni evlerinin büyüklüğü ve güzelliği herkesin dilindeyken, evin yakınlarında kalıntılar bulunduğu belirtildi.

    Çift evi, geçtiğimiz yıl 15 milyon dolar ödeyerek satın alırken, 18 bin metrekarelik evin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor.

    10 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

    Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından bir açıklama yapılarak, bulunan kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği söylendi.

    Prens Harry ve Meghan Markle ın evinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu #1

    GENÇ BİR ÇİFTE AİT OLABİLİR

    Kemiklerin genç bir çifte ait olabileceği belirtildi.

    Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.

    Prens Harry ve Meghan Markle ın evinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu #2

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