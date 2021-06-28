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    Prens Harry ve Prens William'ın arası yine açıldı

    İki kardeşin, Prens Philip'in cenazesinde tartıştığı ve o günden sonra birbirleriyle konuşmadıkları belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 08:56
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    Prens Harry ve Prens William'ın arası yine açıldı

    Prens Harry eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleştikten sonra sular durulmadı.

    Prens Harry'nin bir dönem çok yakın olduğu Prens William ile sorunlar yaşadığı belirtildi.

    İkilinin Prenses Diana'nın öldüğü tarihte bir araya geleceğinin söylenmesine rağmen, Prens Philip'in cenazesinde tartıştıkları ortaya çıktı.

    "LAFLAR ÇOK SERT"

    Tarihçi Robert Lacey,“Öfkeli kardeşler birbirine çok sert ve yaralayıcı laflar etti.” dedi.

    Lacey söz konusu tartışmanın kadrajlardan uzak gerçekleştiğini söyledi.

    Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenazesinin ardından hiçbir uzlaşma, kardeşçe oturma ya da mini bir zirve gerçekleşmediğine dikkat çekildi.

    Prens Harry ve Prens William ın arası yine açıldı #1

    Prens Harry ve Prens William ın arası yine açıldı #2

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