Prens Philip, evinde ölmek istedi

99 yaşında yaşamını yitiren Prens Philip’in son anlarında 73 yıldır evli olduğu eşi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in yanı başında bulunduğu, Prens’in son nefesini evinde vermek istediği öğrenildi.

İngiltere, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in yasını tutuyor.

Ölümüyle önce Kraliyet Ailesi’ni ardından ülkeyi büyük hüzne boğan Prens Philip’in cenazesiyle ilgili İngiliz basını ayrıntıları yazdı, ölüm anına ilişkin de detaylar verdi.

EVİNDE ÖLMEK İSTEDİ

Buna göre enfeksiyon tedavisi ve kalp ameliyatının ardından bir ay önce taburcu edilen, nekahat dönemini Windsor Kalesi’nde geçiren Prens Philip’in perşembe günü durumunun ağırlaştığı, yeniden hastaneye yatmayı reddetiği ve kendi yatağında son nefesini vermek istediği ifade edildi.

Önceki gün öldüğü açıklanan Prens Philip’in son anlarında 73 yıldır evli olduğu eşi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in (93) de yanı başında olduğu belirtildi.

KRALİÇE’Yİ BEKLEYECEK

Devlet töreni istemeyen Prens Philip için Windsor mülkü içindeki St. George Şapeli’nde, 17 Nisan günü tören yapılacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle en fazla 30 kişinin katılacağı törende, daha fazla kraliyet mensubunun katılması için İngiltere Başbakanı Boris Johnson yer almayacak.

Bir iddiaya göre Philip’in naaşı, Kraliçe’nin vefatına kadar birlikte defnedilmek üzere St.George Şapeli’nde yer alan kraliyet bölmesinde tutulacak.

PRENS HARRY CENAZEYE GELİYOR

Prens Philip’in ölümü İngiltere’de manşetlere taşınırken bazı gazeteler özel ekler verdi.

Ancak haberlerde öne çıkan unsurlardan biri de son dönemde Kraliyet ailesinin resmi görevlerinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry’nin dedesinin cenazesine gelip gelmeyeceği oldu.

Prens Harry’nin cenazeye katılması beklenirken, hamileliğinin son aylarında olan Markle’ın gelmesi beklenmiyor.

Ayrıca Harry’nin dönüşünün ailedeki kırgınlıkların aşılması için bir fırsat olabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.