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    Prens Philip'in vasiyeti 90 yıl boyunca saklanacak

    Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verildi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 09:22
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    Prens Philip'in vasiyeti 90 yıl boyunca saklanacak

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesiyle ilgili karar belli oldu.

    Yüksek Mahkeme Yargıcı Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.

    McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.

    "EN AZ 90 YIL..."

    Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

    Prens Philip in vasiyeti 90 yıl boyunca saklanacak #1

    "YASAL BİR DAYANAĞI YOK"

    McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.

    Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.

    Prens Philip in vasiyeti 90 yıl boyunca saklanacak #2

    MÜHÜRLENEN VASİYETLER

    Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.

    Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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