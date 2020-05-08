Prens ve eşinin lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Prens ve eşinin lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini mart ayında sonlandıran ve ABD’de yaşamaya başlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, "Normal bir yaşam süreceğiz." sözleri yalan oldu.

Çiftin yaşadığı malikane, bu sözlerin tam tersi niteliğinde...

Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills şehrinde yaşadıkları ortaya çıkan Kraliyet çiftinin, değeri 18 milyon dolar olan lüks villası ilk kez görüntülendi.

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR

22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede, 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.

Çifte evi ayarlayan kişinin, ABD’li televizyon sunucusu Oprah Winfrey’in olabileceği belirtiliyor.

SATIŞ KAYDI YOK

Prens Harry ve Markle’ın yaşadığı mülke ait herhangi bir satış kaydının bulunmadığı da belirtildi. Bu da lüks evin onlara ait olabileceğini ihtimalini güçlendirdi.

TRUMP'TAN TEPKİ

Öte yandan Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığı dönemin ardından her attıkları adım olay olan çiftle ilgili, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan da tepki gelmişti. Trump, Kraliyet üyesi ailenin güvenlik ödemelerini sorun haline getirmiş, "Parasını biz ödemeyeceğiz." demişti.