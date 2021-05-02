Prens William: Irkçılık boykotuna katılacağım

Prens William, sosyal medya üzerinden yapılacak olan boykotta yer alacağını duyurdu.

Son dönemlerde ırkçılık olayları artmaya başladı. Birçok ünlü isim bu duruma olan tepkilerini güçlü ve sert bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Irkçılık konusunda tepkilerini dile getirmek isteyen spor camiası, sosyal medya üzerinden bir boykot kampanyası başlatmaya karar verdi.

Cuma 14.00'de başlayan boykot pazartesi gece 23:00'a kadar devam edecek.

PRENS KONUYA İLGİSİZ KALMADI

Prens William, spor camiasının ırkçılık, taciz ve ayrımcılık olaylarına tepki çekmek için başlattığı boykotta yer alacağını kullandığı şu ifadelerle açıkladı:

"FA Başkanı olarak, tüm futbol camiasının hafta sonu devam edecek olan sosyal medya boykotuna katılıyorum."





"BU DUYGULARI ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters yayıladığı mesajda, "Premier Lig ve kulüplerimiz, sosyal medya şirketlerinin ırkçılık nefret eylemlerini ortadan kaldırmak için acil olarak daha fazlasını yapma ihtiyacını vurgulamak için, bu boykotu yapmak zorunda kalmıştır.Futbolun yanında duruyoruz" ifadelerine yer verdi.