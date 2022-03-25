Prens William: Kölelik tarihimizin kara bir lekesi

Prens William ve Kate Middleton çifti, katıldıkları bir akşam yemeğinde İngiltere tarihindeki kölelik ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Kraliçe Elizabeth'in Jübile Turu nin kapsamında Jamaika’daki seyahatine devam eden Prens William ve Kate Middleton çifti, katıldıkları akşam yemeğinde İngiltere’nin köle ticaretindeki rolü üzerine açıklamada bulundu.

Gecede konuşma yapan Prens William, yaşanan acıların çok derinlere indiğini ve Jamaika halkının kararlılık, cesaret ve dayanıklılık ile yeni bir gelecek çizebileceğini umduğunu belirtti.

"BABAMA KATILIYORUM"

Prens William sözlerine “Geçen yıl Barbados’ta konuşma yapan Wales Prensi babamın köleliğin tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacağı düşüncesine kesinlikle katılıyorum. Bu konuyla ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum" diye devam etti.

King's House'da düzenlenen akşam yemeğine katılan çift, Jamaikalılar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.





MİDDLETON MÜCEVHERLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gecede Jenny Packham tasarımı zümrüt yeşili bir elbise tercih eden 40 yaşındaki Kate Middleton, mücevherleriyle de dikkat çekti.

Middleton, Kraliçe Elizabeth’in kişisel koleksiyonunda yer alan nişan ve rozeti kıyafetiyle kombinleyerek büyük ilgi uyandırdı.





ÇİFT PROTESTO EDİLMİŞTİ

İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edilen çifte Jamaikalılar tarafından açık mektup gönderilmişti.



Çiftin Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talebinde bulundu.



Karayipler turu esnasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, protestoların gölgesinde seyahatini sürdürmüştü.