Prens William, Prens Philip için metin kaleme aldı

99 yaşında hayatını kaybeden dedesi Prens Philip hakkında metin kaleme alan Prens William, “Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 9 Nisan’da hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’in torunu Cambridge Dükü Prens William, dedesinin vefatının ardından duygularını ifade eden bir metin kaleme aldı.

Dedesinin, oğlu Prens George ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan William, Prens Philip'i “Olağanüstü bir kuşaktan olağanüstü bir adam." olarak nitelendirdi.

"Büyükbabamı özleyeceğim ama çalışmaya devam etmemizi isteyeceğini biliyorum. Büyükbabamın hayatı, ülkesi, Milletler Cemiyeti, Kraliçesi ve ailemize hizmet etmekle geçti. Sadece bana rehberlik edecek bir örneğe sahip olduğum için değil, aynı zamanda kalıcı varlığını hem iyi günlerde hem de en zor günlerde hayatımda olduğu için şanslı hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

“MİZAH ANLAYIŞI MİRAS KALDI”

Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis'in hatıralarında yer alacağına değinerek, büyükbabasından üç çocuğuna mizah duygusu ve mizah anlayışının miras kaldığının altını çizdi.

II. ELİZABETH’İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Ayrıca Prens William, vefat eden büyükbabası Philip’in istediği üzerine önümüzdeki yıllarda da Kraliçe II. Elizabeth’i desteklemeye devam edeceğini belirtti.

“EŞİME GÖSTERDİĞİ NEZAKET İÇİN MİNNETTAR OLACAĞIM”

Prens William, "Eşimin (Cambridge Düşesi Kate Middleton) büyükbabamı tanımak için uzun yılları olduğu ve büyükbabamın eşime gösterdiği nezaket için her zaman minnettar olacağım.” dedi.

CENAZE TÖRENİ HALKA KAPALI OLACAK

Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin, 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi’nde koronavirüs salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu.

Tören başlamadan önce St. George Şapeli'nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı, ardından törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.