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    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD'de

    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan ve artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton ve Prens William, ABD Boston'daki NBA maçını izledi.
    • 01.12.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:56
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    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD'de

    Prens William ve Galler Prensesi eşi Kate Middleton, NBA maçını izlemek için ABD'nin Boston şehrine gitti.

    Kraliyet çifti, Boston Celtics ve Miami Heat arasındaki kıyasıya mücadeleyi en ön sıradan izledi.

    Boston Celtics Shamrock Vakfı'nın üyeleriyle tanışan ve Boston Tıp Merkezi hakkında bilgi alan ikilinin, maç sırasındaki samimi tavırları dikkat çekti.

    8 yıl aradan sonra ilk Amerika gezisi

    Reuters’ın haberine göre 8 yıl aradan sonra ilk defa Amerika'ya ayak basan çift, İngiliz Kraliyetini temsilen cuma akşamı Boston'da düzenlenecek olan Earthshot Prize etkinliğine katılacak.

    Etkinlik, iklim krizine dair farkındalık oluşturmak için düzenleniyor.

    Çiftin ayrıca Harvard Üniversitesi'ndeki John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'ni ziyaret edeceği biliniyor.

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD de #1

    “Çok mutluyuz”

    Bu arada ikilinin yakından izlediği kıyasıya mücadeleyi, Boston Celtics takımı 134-131 skorla kazandı.

    Maç sonrası bir açıklama yapan Prens William, “Catherine ve ben ABD'ye geldiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD de #2

    Artık "Galler Prensesi"

    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan Kate Middleton, artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılıyor.

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD de #3

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD de #4

    Prens William ve Prenses Kate, 8 yıl sonra ABD de #5

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