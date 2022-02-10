Prens William'dan BAE'ye ziyaret

İngiliz Prens, BAE ile ilişkileri derinleştirmek için bu ülkeye ziyaret düzenledi. William, ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

İngiltere'de tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi.

William'ın ziyaretinin, BAE'nin son günlerde karşı karşıya kaldığı saldırıların ardından yapılması dikkat çekti.

WILLIAM BAE'DE

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cambridge Dükü'nün BAE'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine yapılan ziyaret kapsamında Körfez'deki Arap ülkeleriyle ticari bağların derinleştirilmesi hedefleniyor.

"DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN..."

Prens William, Dubai'nin ev sahipliği yaptığı Expo 2020 fuarını ziyaret edecek.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cambridge Dükü, "Dubai Expo'da Birleşik Krallık'ı kutlamak ve daha sürdürülebilir bir dünya için BAE ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışma konusunu ele almak için Dubai'ye gelmekten heyecan duyuyorum." ifadesini kullandı.

10 MİLYAR STERLİNLİK YATIRIM SÖZÜ

BAE, geçen yıl İngiltere'ye 10 milyar sterlinlik yatırım sözü verdi ve bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapma isteğini dile getirdi.

Ayrıca Birleşik Krallık'tan, BAE'ye yönelik saldırıları kınayan açıklamalar yapılmıştı.