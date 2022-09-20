Prens William'ı tahttan edecek gizli Kraliyet bebeği ortaya çıktı

Kral Charles'ın vefatından sonra tahta geçmesi beklenen Presn William'ın bir ablası olduğu iddia edildi. Gizli Kraliyet bebeğinin 41 yaşında ve ABD'de yaşadığı belirtiliyor.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 11 gün süren cenaze töreni, dün sona erdi.

Cenazenin ardından, Kraliyet Ailesi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Kral Charles'ın yaşadığı sağlık sorunları, krallığının kısa süreceği iddialarını desteklerken, Charles ardından tahta en büyük oğlu Prens William'ın oturması bekleniyor.

Ancak ortaya atılan o büyük iddia, Prens William'ı tahttan edebilecek nitelikte.

Bir ablası çıktı

ABD basınında yayılan iddiaya göre, Prens William'ın bir ablası olabilir.

İddiaya göre, hikayesiyle hafızalara kazınan ve ölümünün ardından 25 yıl geçen Diana'ya, henüz 19 yaşındayken, Kraliçe Elizabeth tarafından jinekolojik testler yaptırılıdı.

Testler sırasında Diana'nın yumurtalarının bir kısmı alındı ve Charles'ın spermiyle döllendi.

Bu tuhaf hikayeye göre Charles ve Diana arasında gerçekleşen nişan da, bu test yapılana kadar açıklanmadı.

Doktor, döllenen yumurtaları karısının rahmine yerleştirdi

Sonrasında ise Diana'ya tesleri yapan doktor, döllenmiş yumurtalardan birini alıp, kendi eşinin rahmine yerleştirdi. Doktorun karısı ise Charles ve Diana'nın bebeklerini doğurdu.

Bu bebek, Charles ve Diana'nın 29 Temmuz'da evlenmesinden yaklaşık 10 hafta sonra Ekim 1981'de doğdu.

William ise yaklaşık sekiz ay sonra, 21 Haziran 1982'de Paddington'daki St. Mary's Hastanesi'nde doğdu.

Bu iddialar doğrultusunda, gizli Kraliyet bebeği, farkında olmadan tahtın varisi oldu.

Gizli prenses 41 yaşında

Şu an 41 yaşında olduğu belirlenen varisin adı ise Sarah. İddialara göre Sarah, Diana'nın trafik kazasında ölümünün ardından tüp bebek olarak dünyaya geldiğini öğrendi

Tehdit mesajları sonrası ABD'ye yerleşti

Sarah, bağışlanan embriyonun kökenini bulmaya çalıştığında ise kendi hayatına değer veriyorsa durmasını söyleyen tehdit mesajları aldığını iletti. Yaşananlardan korkan Sarah'ın, korkudan ABD'ye göç ettiği söyleniyor.