Protestocular, başkent Paris'i yangın yerine çevirdi Emeklilik reformunun kabulüyle Fransa’nın başkenti Paris, gösterilere sahne oldu. Protestocular, başkenti adeta alev alev yaktı. Polisin sert müdahalesi, olayları daha da kızıştırdı. Gözaltına alınanların sayısı 250’ye yaklaşırken, bir restoranda çekilen görüntüler şoke etti.

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere birçok kente, emeklilik reformunun hükümet tarafından Meclis’te oylamaya sunulmadan kabulü protesto ediliyor.

Özellikle Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplandı.

Polis, protestoculara havai fişek fırlattı

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler, çöpleri ateşe verdi.

Gece yarısına kadar devam eden gösterilere polisin müdahalesi sert oldu.

Havai fişek patlatan göstericiler karanlık sokakları aydınlatırken, bir polisin kendisine gelen fişeği göstericilerin üzerine attığı görüldü.

Polisin sert müdahalesi, olayları daha da kızıştırdı.

Hiçbir şey yokmuş gibi yemek yediler

Bir başka görüntü ise dehşete düşürdü.

Sokaklar alev alev yanarken, gece hayatına düşkün Fransızlardan bazıları, rahatını bozmadı.

Bir restoranda çekilen görüntülerde sokaktaki dehşeti umursamayanların, hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam ettiği gözlendi.

Gözaltı sayısı arttı

Öte yandan gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi.

Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Akaryakıt sıkıntısı başladı

Bu arada reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösteriyor.

Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koydu.

Kriz masası toplandı

Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Paris Belediyesi, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterilerin kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye genel sekreterliği ve ilgili müdürlerin yer alacağı kriz masasını, her gün toplanmak üzere harekete geçirme kararı aldığını duyurdu.

"Zorla çalıştırma" prosedürü

Belediye'den yapılan açıklamada da "Belediye, devam eden grevler ve bunların günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle Parislileri her gün bilgilendirme misyonunu üstlenecek kriz masasını topladı." ifadesine yer verildi.

Böylelikle kriz masasının, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alınmasına imkan tanıyacağı belirtilen açıklamada, valiliğin grevler devam ederken "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koymasına rağmen, başkentte durumun düzelmediğine dikkat çekildi.

43 yıl prim ödemesi gerekecek

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı Meclis’e sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edildi.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclis’ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamış, Borne’nin açıklamasının akabinde ülkede protesto ve gösteriler baş göstermişti.