Protestoların devam ettiği Marsilya'da son durum Bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrasında sokağa inen halk protestolarına devam ediyor. Karışıklığın yaşandığı bölgeden son görüntüler geldi.

AA & Ensonhaber Fransa durulmuyor... Ülkede dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı. Polislerin sert tutumu siyasi isimler tarafından tepki görürken, bir yandan da vatandaşlar isyan bayraklarını çekti. Sokağa dökülen halk, çeşitli eylemler düzenliyor. Ülkede gerilim katlanarak artarken güvenlik güçleri halka ağır müdahalelere devam ediyor. Süreçte birçok kişi gözaltına alınırken, sokaklar adeta ateşe verildi, marketler ve dükkanlar da yağmalandı. Bölgede son durum En hararetli dönemlerinden birini geçiren Fransa'nın Marsilya bölgesinden son görüntüler geldi. Protestolar devam ederken, yakılan ateşler söndürülmeye devam ediliyor. İşte bölgeden son durum... Fransa'da son durum FOTO-GALERİ