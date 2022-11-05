Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.754
0.38%
BTXN Coin
10.60
4.43%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getirdi

    Ağrı Doğubayazıt'ta İran'dan yurda protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışırken yakalanan 49 yaşındaki İranlı F.E. tutuklandı.
    • 05.11.2022 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getirdi

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İran’dan Türkiye’ye, protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E.'yi yakaladı.

    Protez bacaktan uyuşturucu çıktı

    İran şüphelinin üst aramasında, protez bacağa gizlenmiş 3 paket halinde 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 0,52 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Tutuklandı

    Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E., bugün Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran dan Türkiye ye getirdi #1

    Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran dan Türkiye ye getirdi #2


    Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı
    3. Sayfa

    Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
    Avrupa Ligi

    UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Görüş Bildir