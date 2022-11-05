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- Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getirdi
Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getirdi
Ağrı Doğubayazıt'ta İran'dan yurda protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışırken yakalanan 49 yaşındaki İranlı F.E. tutuklandı.
- 05.11.2022 - 18:26
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İran’dan Türkiye’ye, protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu sokmaya çalışan F.E.'yi yakaladı.
Protez bacaktan uyuşturucu çıktı
İran şüphelinin üst aramasında, protez bacağa gizlenmiş 3 paket halinde 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 0,52 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tutuklandı
Polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan işlem yapılan F.E., bugün Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.