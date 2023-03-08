Putin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı! Kadınlara devlet nişanı hediyesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda Rus kadınlara devlet nişanı takdim ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tüm dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya devam ediyor.

Her bölgede ayrı ayrı kutlanan kutlamalarında devlet başkanları da kadınları tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kadınları Moskova'daki Kremlin Sarayı’nda ağırladı.

Putin; sağlık, kültür, eğitim, sanayi ve tarım alanlarının gelişimine katkıda bulunan kadınlar ile çocuk yetiştiren anneleri tebrik ederek devlet nişanı takdim etti.

"Varlığınız yeni nesillere layık bir gelecek oluşturulmasına büyük katkı sağlıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Yetenekleriniz, bilginiz, yetkinliğiniz, sorumluluğunuz ve azminiz, ülkemizin kalkınmasına, ulusal hedeflere ulaşılmasına, yeni nesillere layık bir gelecek oluşturulmasına büyük katkı sağlıyor.

"Geniş ailelerimizle gurur duyuyoruz"

Putin, 11 çocuk annesi Olga Viktorovna Strelnikova ile 13 çocuğu olan Albina Raifovna Khaidarshina'ya devlet nişanı vererek şunları söyledi:

Kendilerini annelik görevine adayan ülkemizin tüm kadınlarına çok teşekkür ederim. Geniş ailelerimizle gurur duyuyoruz.

Savaş bölgesindeki kadınları tebrik etti

Rusya lideri Putin, Donbass'ta devam eden savaşta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorlar ile sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu söyledi.

"Savaş muhabirliği yapmayı seçen kadınlara şükranlarımı sunuyorum"

Rus ordusunda hemşirelik yapan Kristina Alekseevna Kim’in yaralı askerleri ve sivilleri kurtarmak için olağanüstü bir özveriyle hareket ettiğini ifade eden Putin, şöyle dedi: