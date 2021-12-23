Putin: ABD, NATO ve AGİT ile görüşmeye hazırız

Putin: ABD, NATO ve AGİT ile görüşmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Toplantıda güncel konularla ilgili 55 soruyu yanıtlayan Putin, Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

"ABD'DEN OLUMLU YANIT ALDIK"

Bu bağlamda, ABD tarafından olumlu yanıt aldıklarına dikkati çeken Putin, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını söyledi.

Putin, "Amerikan ortaklarımız, müzakereleri gelecek yılın başında Cenevre'de başlatmaya hazır olduklarını söylüyor. Her iki taraftan da bu konuda temsilci atandı. Durumun bu yönde gelişeceğini umuyorum." dedi.

ABD'nin bu konuda "olumlu" tepki verdiğinin altını çizen Putin, "Umarım, bu ilk olumlu tepki ve çalışmaların ocak ayının başında başlatılacağının duyurulması, ilerlememize izin verecek." dedi.

Putin, söz konusu teklifleri ABD ve NATO ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) platformunda da istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"SPORUN SİYASALLAŞTIRILMASINA KARŞIYIZ"

ABD dahil bazı ülkelerin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararını değerlendiren Putin, "Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır." dedi.

Putin, "Eski ABD Başkanlarından biriyle konuşmuştum. O bana, Los Angeles ve Moskova'da Olimpiyatların, ABD tarafından da boykot edilmesinin büyük hata olduğunu söylemişti. Ancak ABD, aynı tırmığın üzerine basmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bunun Çin'i engellemeye yönelik girişim olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes hata yapıyor ancak herkes aynı hataları tekrarlamıyor. Ancak bu, hatanın tekrarlandığı durumdur. Bu durumda, sporun anlık siyasi sorunları çözmek için kullanılması yönündeki girişim hatadır. Onlar Çin'in gelişimini engelleyemezler. Spor ve sanat, insanları birleştirmeli, halklar ve devletler arasında sorun yaratmamalıdır. Spor kendi temel amacından yoksun bırakıldığında, tüm uluslararası topluma zarar veriliyor. Ülkeler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ortadan kaldırılıyor. Bu hatadır."

Vladimir Putin, sporun siyasallaştırılmasına her zaman karşı olduklarını vurguladı.

"SİBİRYALILAR, RUSYA'NIN ALTIN FONU"

Sibirya bölgesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı tatile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i neden almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Mişustin'i de yanımıza alacak isek kim çalışacak? Mişustin de bir yerlere gidip tatil yapıyor ve bu konuda beni arayarak bilgi veriyor. Ancak Mişustin her zaman irtibatta bulunuyor." diye konuştu.

Putin, Sibirya bölgesine 2000'lerden beri tatil için gittiğini belirterek, "Sibirya hoşuma gidiyor. Burada, benzeri olmayan ekolojik sistem ve insanlar var. Sibiryalılar, ahlaki değerler açısından, Rusya'nın altın fonudur." dedi.

"PEYGAMBER MUHAMMED'E HAKARET, SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."