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    Putin: ABD'de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor

    Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını belirterek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." dedi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 18:40
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    Putin: ABD'de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya’nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Rusya’ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

    "AVRUPA'YA ULAŞAN DOĞALGAZ SİSTEMİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR"

    Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğalgaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Putin, "Bu şaşırtıcı, ancak gerçek." ifadesini kullandı.

    "ABD, RUS PETROLÜ İTHALATINI DURDURDU, ARTAN FİYATLAR İÇİN BİZİ SUÇLUYOR"

    Putin, ABD’de rekor kıran benzin fiyatlarına işaret ederek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar. ABD’de artan petrol fiyatları Washington’un hatalarından kaynaklıyor." dedi.

    Putin: ABD de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor #1

    "ŞİMDİ VENEZUELA VE İRAN'LA GÖRÜŞÜYORLAR"

    Batılı ülkelerin Venezuela ve İran gibi "istenmeyen" ülkelere yaptırımlar uygulayarak zarar verdiğini belirten Putin, "Şimdi Venezuela ve İran’la görüşüyorlar. Daha en başından gayrimeşru yaptırımları uygulamamaları gerekirdi. Bu aynı durum bizim ülkemizle ilişkilerde de yaşanacak, bundan şüphem yok." diye konuştu.

    Putin, küresel gübre piyasalarında durumun Rusya’ya yönelik yaptırımların öncesinde de zorlu olduğuna dikkati çekerek "Rus gübresine yönelik engellerin dünya için önemli sonuçları olur; aynı şeyler petrol, doğal gaz ve metaller için de geçerli." ifadesini kullandı.

    Putin: ABD de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor #2


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