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    Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını bildirdi.
    • 27.12.2022 - 14:36
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    Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

    Rusya ile Ermenistan arasındaki ticarette bu yılın 10 ayında yüzde 73’lük artış olduğunu belirten Putin, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin çok olumlu geliştiğini ifade etti.

    "Üçlü görüşme gerçekleştirdik"

    Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını da kaydeden Putin, "Dün sizinle başladık ve üçlü görüşmeyi başardık. Elbette asıl mesele Güney Kafkasya’daki durumun bir bütün olarak çözülmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Karabağ ile ilgili her şey. Anlaştığımız gibi tüm bu konuları ayrıntılı olarak tartışacağız." ifadelerini kullandı.

    Laçın koridoru değerlendirildi

    Paşinyan da Laçın koridorundaki duruma değinerek koridorun şu anda Rus barış güçlerinin kontrolü altında olmadığını söyledi.

    Paşinyan, bu durumu ve hangi seçeneklerin var olduğunu Putin ile görüşmek istediğini dile getirdi.

    Putin, Aliyev ve Paşinyan dan üçlü Karabağ görüşmesi #1


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