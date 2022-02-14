Putin, askeri tatbikatlar hakkında Rusya Savunma Bakanı'ndan bilgi aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun tatbikatlarına dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygun ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

TATBİKATLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Lavrov’dan diplomatik adımlar konusunda bilgiler alan Putin, daha sonra Şoygu’dan askeri tatbikatlar ile ilgili rapor aldı.

"BAZILARI SONA ERDİ, BAZILARI BİTMEK ÜZERE"

Rus ordusunun askeri tatbikatlarıyla ilgili konuşan Şoygu, “Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları ise sona ermek üzere. Aralık ayında talimatlarınız üzerine başlatılan ve planlanan kararların ölçeği göz önüne alındığında daha yapılması gereken şeyler var" dedi.

Belarus ile Rusya arasındaki "Müttefik Kararlılığı-2022" askeri tatbikatının hala devam ettiğini belirten Şoygu, bu tatbikatın da 20 Şubat tarihinde tamamlanacağını söyledi.

"KURİL ADALARI AÇIKLARINDA ABD DENİZALTISI RUS KARASULARINI İHLAL ETTİ"

Tatbikatlar sırasında 12 Şubat’ta Kuril Adaları açıklarında bir ABD denizaltısının Rus karasularını ihlal ettiğini hatırlatan Şoygu, "Pasifik filosu grubunun Kuril Adaları’ndaki Urup Adası açıklarında yaptığı tatbikat sırasında bir denizaltı tespit edildi. Büyük ihtimalle ABD’ye aitti. Bu eylem sırasında denizaltı Rusya sınırlarının 4 kilometre derinine girdi. Bu oldukça fazla bir mesafe. Ardından Rusya topraklarından uzaklaştırıldı" dedi.