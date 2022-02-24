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    Putin: Başka çaremiz yoktu

    Putin: Başka çaremiz yoktu

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yönelik yapılan saldırıyla ilgili "Başka çaremiz yoktu, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.02.2022 - 19:36
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 20:12
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    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ile Avrupa kıtasında tansiyon yükseldi.

    Başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri duyuldu.

    Ukraynalılar, güvenlikleri için yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya başladı.

    "BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU"

    Saldırı emri sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Başka çaremiz yoktu, bunu yapmamız gerekiyordu. Bizi bu adıma mecbur ettiler" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz, parçası olduğumuz bir sistemi neden yok edelim? Bizi lütfen bu sistemden dışarı itmeyin"

    Putin: Başka çaremiz yoktu VİDEO

    Putin: Başka çaremiz yoktu #1


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