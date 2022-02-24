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    Putin: Donbas operasyonu, insanlarımızı korumak için

    Putin: Donbas operasyonu, insanlarımızı korumak için

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a yönelik başlatılan askeri harekatın Rus halkını koruma amacı taşıdığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 06:21
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 06:53
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a yönelik başlatılan askeri harekatın Rus halkını koruma amacı taşıdığını belirtti.

    Putin, Ukrayna askerlerine silahlarını bırakmaları çağrısında bulundu.

    Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

    "OPERASYONUN AMACI, SOYKIRIMA UĞRAYAN İNSANLARI KORUMAK"

    Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

    Putin: Donbas operasyonu, insanlarımızı korumak için #1


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