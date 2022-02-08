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Putin, Fransız muhabiri azarladı: Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz

Putin, Fransız muhabiri azarladı: Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz

Rus lider, Macron ile ortak basın toplantısında, "Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor musunuz?" diye sordu.