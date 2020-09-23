Putin: İkinci koronavirüs aşısı tescil edilecek

Rus lider, salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

11 Ağustos'ta Rusya’da geliştirilen Sputnik V adlı ilk koronavirüs aşısının tescil edildiği duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda aşı çalışmalarına ilişkin konuştu.

RUSYA'NIN İKİNCİ KORONA AŞISI DA GELİYOR

Putin, ülkede geliştirilen ikinci koronavirüs aşısının yakında tescil edileceğini duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Rusya devletine bağlı ‘Vektor’ adlı bilimsel araştırma merkezi tarafından geliştirilen aşının kaydının 15 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtilmişti.

HEPSİ ANTİKOR GELİŞTİRDİ

Bu arada aşının klinik denemelerinin birinci aşamasındaki tüm gönüllülerin antikor geliştirdiği açıklandı.

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