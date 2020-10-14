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- Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı tescil edildi
Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı tescil edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 15:43
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.
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