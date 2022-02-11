Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
579.739
-3.05%
BTXN Coin
37.64
3.57%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Putin ile Biden telefon görüşmesi yapacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pıutin ile ABD Başkanı Joe Biden, 12 Şubat akşamı telefon görüşmesi yapacak.
    • AA
    • 11.02.2022 - 23:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Putin ile Biden telefon görüşmesi yapacak

    Rusya ile Ukraynara arasında artan gerilimle ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    PUTİN İLE BİDEN, TELEFONDA GÖRÜŞECEK

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.


    Görüş Bildir