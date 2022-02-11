Putin ile Biden telefon görüşmesi yapacak

Putin ile Biden telefon görüşmesi yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pıutin ile ABD Başkanı Joe Biden, 12 Şubat akşamı telefon görüşmesi yapacak.

Rusya ile Ukraynara arasında artan gerilimle ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PUTİN İLE BİDEN, TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.