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    Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider, kayak yaptı ve kar motosikleti sürdü.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 21:21
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    Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentinde gitti.

    KREMLİN O ANLARI PAYLAŞTI

    İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı.

    O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.

    Putin ile Lukaşenko dan kar motosikletli diplomasi #1

    Putin ile Lukaşenko dan kar motosikletli diplomasi #2

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