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- Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi
Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider, kayak yaptı ve kar motosikleti sürdü.
- DHA
- 22.02.2021 - 21:21
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentinde gitti.
KREMLİN O ANLARI PAYLAŞTI
İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı.
O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.