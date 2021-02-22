Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider, kayak yaptı ve kar motosikleti sürdü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentinde gitti.

KREMLİN O ANLARI PAYLAŞTI

İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı.

O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.