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    Putin ile Macron telefonda görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın ABD ve NATO'ya teklif ettiği güvenlik garantilerine dair telefon görüşmesi yaptı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 23:01
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 23:07
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    Putin ile Macron telefonda görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptı.

    UKRAYNA'DAKİ DURUM HAKKINDA KONUŞTULAR

    Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durum ve Rusya’nın uzun vadeli yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konular hakkında görüş alışverişi sürdürüldü. Vladimir Putin bir kez daha sorunlara temel yaklaşımını özetledi. Rusya Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı arasında birebir toplantı yapılması ihtimaline dair çalışma yapılması ve telefonla daha fazla temas kurulması üzerinde anlaşmaya varıldı" denildi.

    Putin ile Macron telefonda görüştü #1


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