Kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan askerlerin hazırlık sürecini denetleyen Rusya Devlet Başkanı, burada keskin nişancı tüfeği ile ateş etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül tarihinde kısmi seferberlik ilan etmişti.

300 bin yedek askerin görece çağrılacağı duyurulurken Putin, Pyazan bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi'nde askerleri ziyaret etti.

Poligona giren Putin, kısmi seferberlik bağlamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini kontrol etti.

Keskin nişancı tüfeği ile ateş etti

Poligonun atış bölümünü de denetleyen Putin, burada keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı.

Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı VİDEO



Bazı bölgelerde seferberlik süreci bitti

Bir diğer yandan Rusya Devlet Başkanı, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmı seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını bildirerek, "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.