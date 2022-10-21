Petrol
91.29
-1.18%
Euro
18.1721
-0.20%
Dolar
18.6018
-0.03%
Altın
969.55
-0.38%
Borsa
3905
0.12%
Bitcoin
358.527
-0.73%
BTXN Coin
9.74
3.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı

    Kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan askerlerin hazırlık sürecini denetleyen Rusya Devlet Başkanı, burada keskin nişancı tüfeği ile ateş etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül tarihinde kısmi seferberlik ilan etmişti.

    300 bin yedek askerin görece çağrılacağı duyurulurken Putin, Pyazan bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi'nde askerleri ziyaret etti.

    Poligona giren Putin, kısmi seferberlik bağlamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini kontrol etti.

    Keskin nişancı tüfeği ile ateş etti

    Poligonun atış bölümünü de denetleyen Putin, burada keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı.

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı VİDEO

    Bazı bölgelerde seferberlik süreci bitti

    Bir diğer yandan Rusya Devlet Başkanı, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmı seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını bildirerek, "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı #1

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı #2

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı #3

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı #4

    Putin keskin nişancı tüfeği ile ateş açtı #5


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tekirdağ'da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı

    Gaziosmanpaşa'da, yabancı uyruklu gibi girdikleri sitede hırsızlık yaptılar
    3. Sayfa

    Gaziosmanpaşa'da, yabancı uyruklu gibi girdikleri sitede hırsızlık yaptılar

    Görüş Bildir