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    Putin Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında düzenlenen saldırıyla patlatılan Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti.
    • 05.12.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:44
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    Putin Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ederken, geçtiğimiz ekim ayında iki ülkeyi gerecek bir gelişme yaşanmıştı.

    Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde bir patlama meydana gelmiş, köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda çökme meydana gelmişti.

    Rus güçleri, patlamanın Ukrayna tarafından düzenlendiğini savunmuştu.

    Patlama sonrası köprüdeki güvenlik önlemleri artırıldı.

    Putin, Kırım Köprüsü'nde

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aylar sonra Kırım Köprüsü'nü ziyaret etti.

    Olay yerine gelen Putin, Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin'in raporunu dinlerken arabayla köprüden karşıya geçti.

    Putin Kırım Köprüsü nü ziyaret etti #1

    Putin Kırım Köprüsü nü ziyaret etti #2

    Kırım Köprüsü'ndeki patlama anı VİDEO ARŞİV

    Putin Kırım Köprüsü nü ziyaret etti #3

    Putin Kırım Köprüsü nü ziyaret etti #4


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