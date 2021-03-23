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    Putin koronavirüs aşısı oldu

    Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 23.03.2021 - 22:31
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    Putin koronavirüs aşısı oldu

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

    "PUTİN AŞI OLDU KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

    Peskov, Putin'in koronavirüs aşısı yaptırmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin, koronavirüs aşısı oldu. Kendisini iyi hissediyor. Yarın çalışma günü dolu." ifadelerini kullandı.

    HANGİ AŞIYI OLDUĞU AÇIKLANMADI

    Putin’in hangi koronavirüs aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmadı.

    Kremlin Sözcüsü Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin’in Rusya’da geliştirilen üç aşıdan birini yaptıracağını bildirmişti.

    Putin koronavirüs aşısı oldu #1

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