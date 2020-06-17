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Rus şirketin ürettiği tünel, ülkenin devlet başkanını salgından korumayı amaçlıyor.

Koronavirüs salgınında 553 bini aşkın vaka ve 7 binden fazla ölümün yaşandığı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'i korumak için harekete geçildi.

Putin'i, Novo-Ogaryovo’daki konutunda Moskova dışından ziyaret edecekler için dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu.

Rus bir şirket tarafından üretilen tünele ilişkin görüntüleri, ülkenin RIA haber ajansı paylaştı. Görüntülerde, tünelin içinden geçen kişilere tavandan ve yandan dezenfektan püskürtülüyor.

PUTİN İÇİN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Söz konusu dezenfektan, insanların kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan bölümlerini kaplayan ince bir sıvı bulutu olarak tanımlanıyor.

Putin, koronavirüsten dezenfeksiyon tüneliyle korunacak VİDEO

RUS LİDERİ ZİYARET EDEN HERKESE TEST

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, nisan ayında yaptığı açıklamada, Rus lideri ziyaret edenlerin koronavirüs testi yaptırdığını açıklamıştı. Peskov, bundan bir ay sonra koronavirüse yakalanmıştı.