Putin - Macron görüşmesinde, liderlerin uzun bir masanın iki ucuna oturarak konuştuğu görüntülerin tahterevalliye biniyorlarmış gibi editlenen videosu görenleri tebessüm ettirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında, Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken dün önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

UZUN MASA GÜNDEM OLDU

Bütün dünyayı yakından ilgilendiren görüşmenin ardından liderlerin mesajlarından daha çok, Putin'in Macron'a davranış şekli ve oturdukları masa akıllarda kaldı.

Görüşmeden görüntüler servis edilmesinin hemen ardından ikili görüşme esnasında liderlerin karşılıklı oturdukları masa tüm dünyanın gündemine oturdu.

Putin - Macron görüşmesinden geriye kalan dalga konusu fotoğraf VİDEO

TAHTEREVALLİ EDİTİ BEĞENİ TOPLADI

Uzunca bir masanın iki ucunda oturarak konuşan liderlerin görüntüleri sosyal medyada birçok espriye kaynak oldu.

Söz konusu görüntünün bir tahterevalliye uyarlanmış video hali ise görenleri güldürdü.