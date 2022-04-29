Putin, Moskova'da sporcularla bir araya geldi

Putin, Moskova'da sporcularla bir araya geldi

Kremlin'de Olympians ve Paralimpik sporcularıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin'e, salonu girdiği sırada muhafızın verdiği selam dikkat çekti.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı saldırılar, şiddetlenerek devam ediyor.

Milyonlarca Ukraynalı'nın yurdundan olduğu savaşta, Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı mücadele veriyor.

Savaş devam ederken Rus lider Vladimir Putin de, Kremlin'de düzenlenen programlarını sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da sporcularla bir araya geldi.

Muhafızın Putin'e selamı dikkat çekti

Ülkenin Olympians ve Paralimpik sporcularını onurlandıran bir törene katılan Putin'e kapıdan girdiği sırada selam veren muhafızın hareketi objektiflere takıldı.

Muhafızın Putin'e yaptığı selam hareketi bazı kesimler tarafından"abartı" şeklinde yorumlandı.