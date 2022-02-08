Putin NATO'yu yine uyardı: Ukrayna'yı almayın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukrayna NATO'ya katılırsa, Avrupa ülkeleri savaşa sürüklenir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna konulu toplantı düzenledi.

Toplantının ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Putin, önemli açıklamalarda bulundu.

"NATO, RUSYA'YA DERS VERMEYE KALKIYOR"

Putin, "NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor. NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı."

"NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü. Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim. Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor."





"GÖRÜŞMEDE GÜVENLİK GARANTİLERİ ELE ALINDI"

"Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı. ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi. Rusya, 30 yıldır NATO'yu Moskova'nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor. Rusya'nın ABD ve NATO'ya göndereceği yanıt hakkında Macron'u bilgilendirdim."





"RUSYA, KIRIM'IN UKRAYNA' DÖNDÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEK"

"Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırılarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar? Güvenlik garantilerinde Rusya'nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok. Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek."





"UKRAYNA NATO'YA KATILIRSA, AVRUPA ÜLKELERİ SAVAŞA SÜRÜKLENİR"

"Ukrayna NATO'ya katılır ve Kırım'ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak. Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz."