Rus liderin Reisi ile görüşmesinin görüntüleri yayınlandı. Putin'in, İran Cumhurbaşkanı'nın selamına 'aleykümselam' ile cevap verdiği görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçen hafta Kremlin'de görüştü.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı, “Moskova.Kremlin.Putin” isimli programda, Putin’in geçen hafta Reisi ile görüşmesinden ayrıntıları paylaştı.

PUTİN 'ALEYKÜMSELAM' DEDİ

Reisi’nin görüşme yapılacak salona girişinde “selamünaleyküm” diyerek selam verdiği görüldü.

Bunun üzeirne Putin'in “aleykümselam” demesi dikkat çekti. Putin, daha sonra, "Bu arada koronavirüsle normal bir şekilde yaşamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Putin, Reisi’nin selamına aleykümselam diyerek karşılık verdi ViDEO

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Daha sonra her iki liderin karşılıklı olarak “Sizi gördüğüme memnun oldum” ifadelerinin ardından, tokalaşmadan salondaki uzun masadaki yerlerini alıp görüşmelere başladığı görüldü.