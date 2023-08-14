Putin: Rusya, çıkarlarını koruyan ülkelerle savunma iş birliğine açık Rus lider Putin, "Ulusal çıkarlarını savunan herkesle askeri-teknik iş birliğine açığız" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal çıkarlarını savunan tüm ülkelerle iş birliğini derinleştirmeye açık olduğunu söyledi.

Putin, Moskova bölgesindeki uluslararası askeri-teknik forum Army-2023'e video bağlantı yoluyla katıldı.

Rusya'nın askeri iş birliği şartı

Askeri alanda ortaklık kurma şartını açıklayan Putin şöyle dedi:

Rusya, ulusal çıkarlarını, bağımsız kalkınma yollarını savunan herkesle, diğer ülkelerle eşit teknolojik ortaklığı ve askeri-teknik iş birliğini derinleştirmeye açık.

Putin, Rusya'nın "eşit bölünmez bir güvenlik sisteminin" ortak inşasını "temelde önemli" olarak gördüğünü söyledi.

İleri teknolojili bağımsız endüstri mesajı

Rus lider, personel eğitimi, ortak komuta personeli ve diğer tatbikatlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini teklif etti ve ekledi:

Daha önce olduğu gibi önemli anlaşmaların ve ihracat sözleşmelerinin forum çerçevesinde imzalanmasını bekliyoruz.



Aslında ileri teknolojiye sahip yeni bir bağımsız endüstri oluşturmaktan bahsediyoruz.



Savunma sanayi işletmelerimizin yenilikçi ve sivil ürünlere önem vermelerini öneriyoruz. Bu ürünler, tekneler ve helikopterler, amfibiler ve drone'lardır.

"Ortaklarımıza modern silahlar sunuyoruz"

Vladimir Putin, Rusya'nın ortaklarına "en son kontrol sistemleri, istihbarat, yüksek hassasiyetli silahlar ve robotik" dahil olmak üzere çok çeşitli modern silahlar sunduğunu dile getirdi.

Yüzlerce Rus askeri-sanayi kompleksi şirketinin ürünlerini tanıtacağı etkinlik pazar günü sona erecek.