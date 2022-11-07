Putin: Seferberlik kapsamında silah altına alınan 50 bin Rus cephede

Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası silah altına alınan ve eğitimini tamamlayan 50 bin Rus vatandaşı, Ukrayna'daki cephelere gönderildi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

Savaşın başından itibaren Rusya'da beklenen seferberlik, kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalayarak yürürlüğe soktuğu uygulamayla binlerce Rus vatandaşı silah altına alındı.

Savaş karşıtı erkekler ülkeyi terk ederken, imkanı olmayanlar ise orduya teslim oldu.

Eğitimlerini tamamlayanlar, Ukrayna'daki muharebe birliklerine gönderildi.

50 bin Rus, cepheye gönderildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Putin, kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 50 bin Rus vatandaşının Ukrayna'daki muharebe birliklerine katıldığını açıkladı.

320 bin yedek asker ise eğitim kamplarında

Reuters'ın Rus Interfax haber ajansına dayandırdığı haberine göre Putin, 80 bin askerin "özel askeri harekât bölgesinde" olduğunu, geri kalan yaklaşık 320 bin yedek askerin ise Rusya'daki eğitim kamplarında olduğunu belirtti.