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    Putin: Sibirya'da yapay yağmurlar yağdırılmalı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaz dönemlerinde Sibirya'da çıkan orman yangınlarına karşı Yakutistan'da yapay yağmurlar yağdırılması talimatı verdi.
    • 04.06.2022 - 00:59
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    Putin: Sibirya'da yapay yağmurlar yağdırılmalı

    Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde yaz mevsimlerinde meydana gelen yangınlara karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni talimatlar verdi. Geçtiğimiz yıl ve bu senenin ilkbahar döneminde Sibirya’da yaşanan orman yangınlarının milyonlarca hektar ormanlık alanı yok etmesi nedeniyle Sibirya Bölgesi’ndeki Yakutistan’da yapay yağmurlar oluşturulması talimatı verildi.

    Yangınlara karşı "yapay yağmur" önerisi

    Kremlin Sarayı’ndan yapılan duyuruya göre Putin, konuyla ilgili Yakutistan Bölge Başkanı Aysen Nikolayev’i görevlendirdi. Talimatta, "Rusya Federasyonu hükümeti ve Yakutistan Başkanı, Yakutistan’da orman yangınlarının oluşumuna karşı yapay yağışa neden olacak bir dizi deneyler yapılmasını sağlamalıdır" denildi.

    Putin: Sibirya da yapay yağmurlar yağdırılmalı #1

    Yaz boyunca avcılık yasaklandı

    İHA'nın haberine göre; talimatta ayrıca Sibirya Bölgesi’nin tamamında yaz dönemi boyunca avcılığın yasaklanması kararı duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın 1 Kasım tarihine kadar orman yangınlarına karşı tüm önlemleri uygulamaya geçirmesi talimatı da verildi.

    Putin: Sibirya da yapay yağmurlar yağdırılmalı #2


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