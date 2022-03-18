Putin, Ukrayna savaşından sonra ilk kez halka seslendi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkan Putin, Donbas bölgesinde yaşayanlara yönelik soykırım yapıldığını iddia ederek "Operasyonun nedeni ve hedefi budur" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı, 23'üncü gününe girdi.

Uzun bir süredir Rus birliklerle mücadele eden Ukraynalıların büyük bir bölümü farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken, kalanlar da ülkelerini Rus kuvvetlerine karşı korumak için çalışmalara katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya başlatılan savaş sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı.

PUTİN HALKA SESLENDİ

Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı. Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi.

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

"DONBAS'TAKİ İNSANLARIN SOYKIRIMDAN KURTARILMASI OPERASYONUN NEDENİ VE HEDEFİDİR"

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.