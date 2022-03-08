Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler savaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilerin Ukrayna'daki askeri operasyona katılmadıklarını ve katılmayacaklarını, yedek rezervden de ek yedek askerlerin çağrılmayacağını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin yakınlarına seslenen Putin, şöyle konuştu: "ASKERLİK HİZMETİ YAPAN ASKERLER ÇATIŞMALARA KATILMAYACAK"

“Şu anda çatışmalara katılan, özel askeri operasyonda Rusya'yı savunan asker ve subaylarımızın annelerine, eşlerine, kız kardeşlerine, nişanlılarına ve sevgililerine de seslenmek istiyorum. Sevdikleriniz ve yakınlarınız için nasıl endişelendiğinizi anlıyorum. Onlarla gurur duyabilirsiniz, aynı sizin gibi bütün ülkemiz onlarla gurur duyuyor ve onlar için endişeleniyor. Askerlik hizmetini yapan askerlerin çatışmalara katılmadığını ve katılmayacağını vurgulayayım. Yedek rezervden de ek yedek askerler çağırılmayacak.”





"ANAVATAN'A OLAN SADAKİTİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER"

Rus lider, “Verilen görevler sadece profesyonel askerler tarafından yerine getiriliyor. Bu kişilerin Rusya halkı için güvenlik ve barışı güvenilir bir şekilde sağlayacaklarından eminim” vurgusunu yaptı.