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    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna operasyonlarında yer alan Rus askerlerinin anneleriyle bir araya geldi.
    • 25.11.2022 - 19:05
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    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün başkent Moskova’daki Novo-Ogarevo Devlet Başkanlığı konutunda Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarına katılan askerlerin anneleriyle buluştu.

    Vladimir Putin, 27 Kasım’da Rusya’da kutlanacak ’Anneler Günü’ vesilesi ile 17 askerin annesiyle bir araya geldi.

    "Bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur"

    Putin, savaşta yaşamını yitiren asker ailelerinin acısını paylaştıklarını söyleyerek, "Biliyorsunuz bir sonraki gün Rusya’da anneler gününü kutluyoruz. Bugün sadece iddialı ve gürültülü bir gün değil, aynı zamanda ülkemizin tüm halklarının doğasında bulunan annelere karşı hürmet ve hayranlığı vurgulayan bir gün. Bu bağlamda hatırlatmak isterim. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz ve diğer Rus askerlerinin anneleri endişeli duygular içerisindesiniz. Ama oğulları çatışma bölgesinde olan Rusya’daki diğer birçok anne için elbette mutlu bir gün olmayacak. Çünkü bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur. Bilmenizi isterim ki bizzat ben ve devletin tüm yönetimi acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    zerimize düşen her şeyi yapacağız"

    Savaşta ölen Rus askerlerinin aileleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Putin, "Bir evladın yerinin doldurulamayacağını biliyoruz. Özellikle yaşamımızı borçlu olduğumuz annelerimiz için. Bu acıyı paylaştığımızı ve unutulmuş hissetmemeniz için elbette her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Yanınızda bir omuz hissetmeniz için üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu #1

    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu #2

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    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu #4

    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu #5

    Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle buluştu #6


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