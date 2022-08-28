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    Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya gelen sığınmacılara yardım kararını imzaladı

    Ukrayna'dan Rusya'ya gelecek olan sığınmacılar için yapılacak yardım kararına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza attı.
    • 28.08.2022 - 03:52
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 03:53
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    Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya gelen sığınmacılara yardım kararını imzaladı

    Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı operasyonlardan sonra Ukrayna'nın batısındaki birçok Ukrayna vatandaşı Avrupa'ya kaçarken, ülkenin doğusunda yaşayanlar ise Rusya'ya sığınmıştı.

    Donetsk, Luhansk ve diğer Ukrayna bölgelerinden ayrılarak Rusya'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname imzaladı.

    Rusya'ya gelen sığınmacılara maaş yardımı

    İHA'nın haberine göre, bu kararnameye göre geçtiğimiz 18 Şubat tarihinden sonra Rusya'ya gelen sığınmacılar için duyurulan sosyal destek programına göre emeklilere ve engellilere aylık 10 bin ruble maaş yardımında bulunulacak.

    Ayrıca birinci dereceden engellilere ve 80 yaş üstü yaşlılara ek olarak 3 bin ruble daha ödeme yapılacak. İkinci dünya savaşı gazilerine ise aylık 5 bin ruble maaş ödemesi yapılacak.

    Putin, Ukrayna dan Rusya ya gelen sığınmacılara yardım kararını imzaladı #1

    Hamilelere ve çocuklara da maddi destekler yapılacak

    Hamile kadınlara bir kereye mahsus 10 bin ruble (3 bin 15 TL), doğumdan sonra 20 bin ruble (6 bin 30 TL) maddi destekte bulunulacak. 18 yaşın altındaki her çocuk için her ay 4 bin ruble ( bin 205 TL), koruma altındaki çocuklar için 15 bin ruble (4 bin 520 TL), 23 yaş altındaki bireyler için 3 bin ruble (905 TL) ek ödemeler yapılacak.

    Tek çocuğu olan ailelere de her ay düzenli olarak 10 bin ruble maaş bağlanacak. Tüm bu koşulların sağlanması için bireylerin uyuşturucu kullanmaması şartı bulunuyor. Kararnameye göre Ukraynalı sığınmacılara bu destekler 31 Aralık 2022 tarihine kadar sağlanmış olacak.

    Putin, Ukrayna dan Rusya ya gelen sığınmacılara yardım kararını imzaladı #2


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