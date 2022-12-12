Putin ve Aliyev, Karabağ için üçlü mutabakatı görüştü

Putin ve Aliyev, Karabağ için üçlü mutabakatı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında elde edilen üçlü mutabakatların uygulanması konusunu ele aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreci devam ediyor.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında üçlü mutabakat sağlanmıştı.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üçlü mutabakatların uygulanmasını görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in, Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

"Bazı pratik hususlar ele alındı"

Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli üçlü mutabakatlarının uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususların ele alındığı kaydedildi.

Güney Kafkasya'da ekonomik ve lojistik ilişkilerin yeniden sağlanma planlarını da konuşan Putin ve Aliyev'in, gelecekte yapacakları temasları da müzakere ettiği aktarıldı.