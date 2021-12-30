Rusya lideri Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Sti Petersburg’da yaptıkları görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

Putin, giydiği 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla sahada boy gösterdi.

İKİ LİDER DE GOL ATTI

Liderler beyaz forma giyerek, kırmızı formalı rakipleri ile mücadele etti.

Putin, maçın 3. dakikasında ilk golü kaydederken, ardından Lukaşenko da diski rakip kaleye gönderdi.

AYNI TAKIMDA OYNADILAR

Putin ve Lukaşenko ile aynı takımda Sovyet ve Rus hokeyinin yıldızları Vyaçeslav Fetisov, İlya Kovalçuk ve Aleksey Kasatonov yer aldı.

Putin ve Lukaşenko buz hokeyi oynadı VİDEO