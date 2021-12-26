Putin ve Sisi, Libya'daki gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Putin ile Libya'daki krizin çözümünü ele aldı. Sisi, Moskova yönetimi ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, Libya'da yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

SİSİ'DEN PUTİN'E TELEFON

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Putin'i telefonla aradı.

Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Mısır ile Rusya'nın, Libya'daki krizin çözümü ve terör örgütleri ile silahlı milislerle mücadele için karşılıklı çalışma ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Sisi, görüşmede Libyalı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Mısır-Rusya ilişkilerine de değinen Sisi, ülkesinin, her alanda Rusya ile ilişkilerini geliştirmeyi istediğini kaydetti.

Putin ise Mısır'la gelecek dönemde ikili ilişkileri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

LİBYA'DA ZORLU SEÇİM SÜRECİ

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ülke, seçime gitmeye hazırlanırken Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık'ta başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.